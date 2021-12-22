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  4. GÜNCELLEME - Samsun'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Samsun'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

22.12.2021 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİR KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Samsun'un İlkadım ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Derya Öz Ü'nün (39) kullandığı 55 ANJ 90 plakalı otomobil, Toybelen Mahallesi Anadolu Bulvarı'ndaki kavşakta, Erdal K. idaresindeki plakası öğrenilmeyen tırla çarpıştı.

Kazada sürücü Derya Öz Ü. ile otomobilde bulunan Hatun Ş. (36), Gül Nihan Ş. (3), Yasemin K. (36) ve Rabia Gül K. (10) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hatun Ş. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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trafik kazası Samsun

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