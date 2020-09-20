GÜNCELLEME - Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

Samsun'da narkotik polisinin şüphe üzerine durdurduğu araçta 986 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına sürücü A.P. yanında bulunan H.G, F.Y, M.P. ve O.K. ve uyuşturucu ile bağlantısı olduğu belirlenen O.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ekipler, Samsun-Ankara kara yolu Sarıışık mevkisinde 2 gün önce şüphelendikleri bir aracı durdurmuş, araçta araçta yapılan aramada 1113 gram sentetik uyuşturucu ve 15,01 gram esrar ele geçirmiş, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

