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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da Atatürk Baraj Gölü'ne giren kardeşlerden 2'si yaşamını yitirdi, biri tedavi altına alındı

23.07.2021 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SUDA KAYIP OLAN KARDEŞLERİN BULUNMASI EKLENDİ

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Atatürk Baraj Gölü'ne giren kardeşlerden 2'si hayatını kaybetti biri tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Aşağı Kucak Mahallesi'nde Atatürk Barajı Gölü kenarında piknik yapan Mece ailesinin çocukları Emirhan (12), Elif Nur (16) ve Halenur (23) suya girdi ancak 3 kardeş bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin fark etmesi üzerine durum güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Vatandaşların ve İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polis ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrası 3 kardeşe ulaşıldı.

Sudan çıkarılan kardeşlerden Emirhan ve Halenur'un hayatını kaybettiği belirlenirken, Elif Nur Mece ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

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