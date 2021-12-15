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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edilen babaya 34 yıl hapis cezası

15.12.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tutuksuz yargılanan sanığın tutuklanmasına karar verildi - Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği İl Koordinatörü Avukat Cemile Didem Karaboğa: - "Bir çocuğa ne yaparsanız yapın bu, faillerin yanına kalmıyor" AVUKATIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Şanlıurfa'da 3 çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan babaya 34 yıl hapis cezası verildi.

2. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık R.Ç. ve avukatı ile davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği avukatları da hazır bulundu.

Sanık R.Ç, son savunmasında yaşananlar nedeniyle pişman olduğunu dile getirdi.

Mahkeme heyeti ise çocukların adli tıp raporlarını inceleyerek, mağdurların işkence yoluyla darbedildiğine kanaat getirdi.

Mahkeme "eziyet etme" ve "hürriyetinden yoksun bırakma" suçunu 3 çocuğu için de işlediği gerekçesiyle sanık R.Ç'ye 34 yıl hapis cezası ve tutuklanmasına karar verdi.

- "Karar çok kıymetli"

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği İl Koordinatörü Avukat Cemile Didem Karaboğa, AA muhabirine, mahkemenin 11 celse sürdüğünü söyledi.

Çocukların yargılama sürecinde ayrı ayrı dinlendiğini belirten Karaboğa, "Geçen yıl eylül ayında sözde öz babaları tarafından 2 gün boyunca eve kapatılıp eziyet edilen çocukların duruşması yaklaşık 1,5 yıldır devam ediyordu. Bugün duruşmada karar çıktı. Yargılamanın sonunda böyle bir kararın çıkması çok kıymetlidir. Bir çocuğa ne yaparsanız yapın bu, faillerin yanına kalmıyor. Çocuklar konuşmayı öğrendi, başlarına gelen şiddet olaylarını güvendikleri kişilere söylemeyi öğrendi. En azından kontrolsüz bir şekilde etrafındaki herkese şiddet uygulayan bu fail de toplumdan tecrit edilmiş oldu." diye konuştu.

Şanlıurfa'da 17 Eylül 2020'de 4 çocuğundan 3'üne şiddet uyguladığı iddia edilen baba R.Ç. tutuklanmış, sanık hakkında hazırlanan iddianamede "eziyet etme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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