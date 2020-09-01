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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da doğal gaz borusu delindi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 01.09.2020 18:20 | Son Güncelleme

İş makinesinin çalışması sırasında delinen doğal gaz borusundaki sızıntı kontrol altına alındı - İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları tamamlandı SIZINTININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Şanlıurfa'da iş makinesinin çalışması sırasında doğal gaz borusunda oluşan sızıntı, kontrol altına alındı.

Çevre yolunun Şanlıurfa otogarı mevkisinde çalışma yapan iş makinesinin bölgeden geçen doğal gaz ana dağıtım hattını delmesi üzerine gaz sızıntısı meydana geldi.

Çıkan yüksek ses ve kokuyu fark eden işçiler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de herhangi bir olumsuzluk oluşmaması için gaz sızıntısının bulunduğu alanda soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Ana borudaki doğal gazın kesilmesi ve itfaiyenin soğutma işlemlerini tamamlamasının ardından ekipler, delinen borunun tamir işlemlerine başladı.

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