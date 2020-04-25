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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 8 yaralı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 25.04.2020 20:36 | Son Güncelleme

BİR KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kırsal Yaylacık Mahallesi'nde akraba iki aile fertleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda 9 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ramazan G. (48) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri söz konusu mahalle ile hastane önünde geniş güvenlik önlemi alırken kavgaya karışanların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

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