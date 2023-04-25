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Şanlıurfa'da iki sağlık çalışanını darbeden 3 kişi tutuklandı

25.04.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki sağlık çalışanını darbeden 3 kişi tutuklandı.

Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada sağlık görevlileri S.K. ve İ.Ö, 3 kişinin saldırısına uğradı.

Hastane polisinin müdahalesiyle sonlandırılan olayda yaralanan sağlık çalışanları tedavileri sonrası taburcu edildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli ise emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye çıkarıldı.

Savcılıkça sorgulanan şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VALİ AYHAN'IN AÇIKLAMASI

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ceylanpınar ilçemizde maalesef ki 2 sağlık personelimiz darbedildi. Olayın failleri, adli makamlarca gözaltına alındı. Süreci yakinen takip ediyorum ve yaşanan bu olayı kınıyorum. Değerli sağlık çalışanlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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