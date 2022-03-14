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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı

14.03.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Şanlıurfa'da işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

İzzet Kılıç idaresindeki 63 S 0483 plakalı işçi servisi, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 10. kilometresinde devrildi.

Sürücünün yara almadığı kazada midibüsteki 20 yaralı işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sağlık durumları iyi olan işçilerin, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çalıştıkları öğrenildi.

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