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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu

11.09.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 3 gün önce kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cesedi kanalette bulundu.

Köseköy Mahallesi'nde evlerinin bulunduğu bölgede oynarken kaybolan Ömer Halis Polat'ı arama çalışmalarını AFAD, İHH ve jandarma ekipleri, dron ve arama kurtarma köpeği yardımıyla sürdürdü.

Ekipler, yapılan çalışmalar sonrasında çocuğun cansız bedenini kırsal Kuruyer Mahallesi'nde kanalet içerisinde buldu.

Jandarma ekipleri bölgede inceleme yaparken, çocuğun cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haliliye ilçesinde 8 Eylül akşamı kaybolan 4 yaşındaki çocuğa ulaşamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirerek yardım talebinde bulunmuştu. Bölgeye gelen jandarma, AFAD ve dalgıç polis ekipleri çocuğu arama çalışması başlatmıştı.

Şanlıurfa'da kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

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