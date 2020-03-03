YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da kaybolan iki kardeş bulundu

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da kaybolan iki kardeş bulundu

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 03.03.2020 21:08 | Son Güncelleme

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da kaybolan iki kardeş bulundu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kaybolan 12 ve 13 yaşındaki kardeşler bulundu.

Kent merkezinde ikamet eden Gören ailesinin oğulları Mustafa (12) ile Yunuscan (13) Gören, dün sabah saatlerinde okula gitmek için evden ayrıldı.

Evlerine dönmeyen çocukların, okuldan erken ayrıldıklarının tespit edilmesi üzerine aile, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Polis ve jandarma ekipleri iki kardeşin bulunması için bölgede çalışma başlattı.

İlçe merkezindeki belediye hoparlörlerinden de çocukların kaybolduklarına ilişkin anons yapıldı.

- "Alışveriş merkezinin önünde bulundular"

Baba Mahmut Gören, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok sayıda vatandaşın çocuklarını bulmak için kendisiyle irtibata geçtiğini söyledi.

Gören, "Bazı arkadaşlarım arabalarıyla çocuklarımı aramaya koyulmuştu. Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin önünde çocuklarıma rastlamışlar. Ben de haberi alır almaz söz konusu yere gittim. Çok şükür çocuklarım sağ salim bulundu. Bu süreçte bize destek veren herkesten Allah razı olsun. Polis ve güvenlik birimlerine de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim''Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim'
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI
Anahtar Kelimeler:
arama çalışması Kaybolan kardeşler Şanlıurfa

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

26 yıl sonra yakalandı

26 yıl sonra yakalandı

İyi Parti Milletvekili Ataş: "Ben Suriyelileri göndereceğim dediğimde ırkçılıkla suçlamışlardı"

İyi Parti Milletvekili Ataş: "Ben Suriyelileri göndereceğim dediğimde ırkçılıkla suçlamışlardı"

Tuğgeneral Necati Gündüz: "Kütahya şehidine sahip çıkmıştır"

Tuğgeneral Necati Gündüz: "Kütahya şehidine sahip çıkmıştır"

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Müşterilerin 1,5 milyon lirasını nişanlısının ve kardeşinin hesabına aktarmış

Müşterilerin 1,5 milyon lirasını nişanlısının ve kardeşinin hesabına aktarmış

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 3 Mart Salı

İmsak
05:27
Sabah
06:46
Öğle
12:42
İkindi
15:55
Akşam
18:28
Yatsı
19:42

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 3 Mart Salı

Bür Eczanesi
Merkez
Canbazlar Eczanesi
Merkez
Kumuk Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Merkez
Yeni Piazza Eczanesi
Merkez
Öz Eczanesi
Akcakale
Korkmaz Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfa’da dereler temizlendi

Şanlıurfa’da dereler temizlendi

Canpolat muhtarlarla bir araya geldi

Canpolat muhtarlarla bir araya geldi

HRÜ’de Yabancı Öğrenci Sınavı yapıldı

HRÜ’de Yabancı Öğrenci Sınavı yapıldı

Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Urfa’yı 1988 korkusu sardı

Urfa’yı 1988 korkusu sardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.