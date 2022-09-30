GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da kazı çalışmasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde içme suyu borusunun onarımı sırasında meydana gelen göçükte yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Narlıkuyu Mahallesi'nde içme suyu borusunun tamiri için yapılan kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi.

Toprak altında bir işçinin kaldığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle göçük altından çıkarılan işçi Mehmet Aktaşoğlu, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aktaşoğlu, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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