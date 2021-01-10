YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da lojistik deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da lojistik deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

10.01.2021 16:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin: - "İçeride sadece Şanlıurfa'nın değil, bölgedeki illerin de ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sürü malzeme vardı. Şu an yangın halen devam ediyor ama kısa süre içinde kontrol altına almayı ümit ediyoruz" AÇIKLAMA VE DETAYLAR EKLENDİ

Şanlıurfa'da lojistik deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde bulunan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne (KYK) ait lojistik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 20 itfaiye aracı, 5 TOMA ile Tarım ve Orman Bakanlığına ait arazözler alevlere müdahale ediyor.

Gaziantep ve Mardin'den de takviye ekipler istendi.

Kısa sürede büyüyen depodaki yangın nedeniyle zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, olay yerine gelerek çalışmaları izledi, yetkililerden bilgi aldı.

- "Kısa süre içinde kontrol altına almayı ümit ediyoruz"

Vali Erin, gazetecilere, yangının Gençlik ve Spor Bakanlığına ait lojistik deposunda başladığını ve sebebinin henüz belirlenemediğini söyledi.

İtfaiye ve TOMA araçlarının yangına hemen müdahale ettiğini belirten Erin, şunları dile getirdi:

"İçeride sadece Şanlıurfa'nın değil, bölgedeki illerin de ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sürü malzeme vardı. 7-8 milyon lira civarında bir malzeme olduğunu söyleyebiliriz. Herhangi bir can kaybı yok, her ihtimale karşı bütün ilçelerimizden ve komşu illerden de itfaiye desteği talep edildi.

Şu an halen yangın devam ediyor ama kısa süre içinde kontrol altına almayı ümit ediyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER12 yıl sonra buluştular12 yıl sonra buluştular
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI
1/

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 10 Ocak Pazar

İmsak
06:06
Sabah
07:32
Öğle
12:37
İkindi
15:11
Akşam
17:33
Yatsı
18:53

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Pazar

Fırat Eczanesi
Haliliye
Karadağ Eczanesi
Haliliye
Umut Ateş Eczanesi
Haliliye
Genç Eczanesi
Eyyubiye
Yeşim Eczanesi
Karakopru
Paydaş Eczanesi
Akcakale
Yüksel Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Diğer Haberler

Kırsaldaki altyapı sorunları büyükşehirle çözüme kavuşuyor

Kırsaldaki altyapı sorunları büyükşehirle çözüme kavuşuyor

Şanlıurfa'da lojistik deposunda yangın

Şanlıurfa'da lojistik deposunda yangın

"GAP'ın başkenti" Şanlıurfa'da tarımsal üretim artarak devam etti

"GAP'ın başkenti" Şanlıurfa'da tarımsal üretim artarak devam etti

Başkan Aksoy’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Başkan Aksoy’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Şanlıurfa’da başkanlar Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Şanlıurfa’da başkanlar Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Gülebak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Gülebak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.