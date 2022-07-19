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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

19.07.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ÖLÜMÜ EKLENDİ

Şanlıurfa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 sürücü öldü, 2 kişi yaralandı.

Abdullah Erdoğmuş'un (63) kullandığı 63 VN 996 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 20. kilometresinde, Eyyüp Tanboğa (30) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

Otomobilin şarampole devrildiği kazada, Abdullah, Ahmet ve Emine Erdoğmuş ile motosiklet sürücüsü Tanboğa ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Abdullah Erdoğmuş ile motosiklet sürücüsü Tanboğa, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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