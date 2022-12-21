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Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

21.12.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Maşuk Mahallesi'nde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada F.Ş, E.Ş. ve İ.Ş. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan F.Ş. ve E.Ş. ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. İ.Ş. ise 63 S 0206 plakalı minibüsle bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

Atatürk Bulvarı'nda bir araca çarparak duran minibüsteki İ.Ş. ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan E.Ş. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.


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Şanlıurfa Karaköprü silahlı kavga

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