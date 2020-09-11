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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 11.09.2020 18:30 | Son Güncelleme

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dün merkez Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye ilçelerindeki çok sayıda adrese 300 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda yakalanan 21 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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