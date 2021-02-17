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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 3 ölü, 41 yaralı

17.02.2021 08:52 | Son Güncelleme:
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HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ EKLENDİ, YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi öldü, 41 kişi yaralandı.

Mehmet Cevat K. idaresindeki 06 AIM 10 plakalı Özel Diyarbakır'a ait yolcu otobüsü, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 75. kilometresinde Yunus A'nın kullandığı 73 EA 424 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada Özgür Akbulut, Barış Akbulut, Reşat Atlıntak olay yerinde hayatını kaybetti, 41 kişi ise yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen çok sayıda 112 Acil Servis ekibince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Bu arada, yolcu otobüsünün Antalya'dan Diyarbakır'a gittiği öğrenildi.

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