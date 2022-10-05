GÜNCELLEME- Sarıyer'de bir kadını takip ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer’de bir kadını takip ederek rahatsızlık verdiği ve konut dokunulmazlığını ihlal ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Rumeli Hisarı Mahallesi'ndeki bir evde oturan A.B.B, şüphelendiği bir kişiyi bahçede görünce polisi aradı. İhbar üzerine adrese giden ekipler, aynı mahalledeki D.A. isimli kadını takip ettiği belirlenen şüpheli H.S.B'yi evin bahçesinde yakaladı.

Yapılan araştırmada ekipler, şüphelinin, D.A'yı mayıs ayında da takip ettiğini, sonrasında olay yerinden kaçtığını ve bugün de aynı adrese geldiğini belirledi.

Araştırmayı derinleştiren ekipler, şüphelinin A.B.B. ile D.A'nın ortak arkadaşı olan A.A.Ç. isimli kadını da 28 Eylül gecesi takip ettiğini tespit etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "ısrarlı takip" suçlarından adliyeye sevk edilen ​​​​​​​H.S.B. tutuklandı.

