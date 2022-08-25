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  4. GÜNCELLEME - Şarkıcı Gülşen, hakkındaki soruşturma kapsamında gözaltına alındı

GÜNCELLEME - Şarkıcı Gülşen, hakkındaki soruşturma kapsamında gözaltına alındı

25.08.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şarkıcı, adliyeye sevk edildi ADLİYEYE SEVK BİLGİSİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Gülşen, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Gülşen hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatması ve kolluk görevlilerince mevcutlu şekilde getirilmesi talimatı üzerine harekete geçti.

Gözaltına alınan Gülşen, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Gülşen İmam Hatip

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