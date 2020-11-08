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GÜNCELLEME - Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı

EDİRNE HABERLERİ  | 08.11.2020 19:46 | Son Güncelleme

Denizde kaybolan 2 kişi için arama kurtarma çalışması devam ediyor - Edirne Valisi Ekrem Canalp: - "Amatör balıkçı 4 vatandaşımız, denize balık tutmak amacıyla açılıyorlar. Maalesef bir süre sonra binmiş oldukları tekne alabora olmak suretiyle kaza meydana gelmiştir" - "Kazazedelerden Murat Erden yüzerek kıyıya ulaşmıştır, kaybolan vatandaşımızın biri de Sahil Güvenlik ekiplerimizce kurtarıldı" VALİNİN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde 4 kişiyi taşıyan balıkçı teknesinin batması sonucu kaybolan 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde balık tutmak amacıyla denize açılan 4 kişinin bulunduğu tekne, henüz belirlenemeyen nedenle battı.

Teknede bulunanlardan Murat Erden, yüzerek sahile çıkmayı başardı. Erden, sağlık ekipleri tarafından Enez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Erden'in ihbarı sonrası çalışma başlatan Sahil Güvenli Komutanlığı ekipleri, kaybolan kişilerden Uğur Soydan'ı kurtardı.

Ekipler, diğer 2 kişiyi kurtarmak için çalışmalara devam ediyor.

- Çalışmalara helikopter de katılacak

Öte yandan bölgede çalışmaları takip eden Edirne Valisi Ekrem Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurtarılarak bota alınan Soydan'ın bilincinin açık olduğu söyledi.

Canalp, şu bilgileri verdi:

"Amatör balıkçı 4 vatandaşımız, denize balık tutmak amacıyla açılıyorlar. Maalesef bir süre sonra binmiş oldukları tekne, alabora olmak suretiyle kaza meydana gelmiştir. Kaza sonucunda, kazazedelerden Murat Erden, yüzerek kıyıya ulaşmıştır. Kazayı haber vermesinden hemen sonra da ekiplerimiz arama kurtarma faaliyetlerine başlamışlardır. Şu anda hali hazırda Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ait 6 teknemizle arama kurtarma faaliyetleri devam etmektedir. Gene gece saatlerinde de arama kurtarma faaliyeti icra edebilecek bir helikopterimiz için bir görevlendirme yapılmıştır. Yine aynı şekilde dalış timimiz de arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmak üzere bölgeye intikal etmiştir."

AFAD, jandarma ve polisin de karadan arama kurtarma çalışmasına katıldığını aktaran Canalp, "Karadan bir mobil radarımız ve sivil balıkçı teknelerimiz de Sahil Güvenlik Komutanlığımızın koordinesinde arama faaliyetlerimize destek vermektedir." diye konuştu.

Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı

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Merkez
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Edirne Eczanesi
Havsa
Uysal Eczanesi
Ipsala
Kuran Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
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