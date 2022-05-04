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GÜNCELLEME - Şehit Talha Bahadır'ın evi bayraklarla donatıldı

04.05.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞEHİDİN BABASI HAKKI BAHADIR İLE RÖPORTAJ EKLENDİ

Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan Teğmen Talha Bahadır'ın babası Hakkı Bahadır, "Ülke, şehitlerin kanı üzerine kurulan bir ülkedir. Yani başımız dik durması lazım. Biz bu vatanı canlarımızla, kanlarımızla savunmak zorundayız." dedi.

Sabah saatlerinde acı haberin ulaştığı ilçede, belediye ve vatandaşlar tarafından sokak ve şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. İlçeye bağlı Sultaniye Mahallesi'nde ikamet eden aileyi yakınları yalnız bırakmadı.

Yeğeninin 4 ay önce Suriye'ye gittiğini anlatan amca İbrahim Bahadır, Türkiye düşmanlarının hiçbir zaman başarılı olamayacağını söyledi.

Terör örgütünün son çırpınışlarını yaptığını ifade eden Bahadır, "Biz, ordusu millet olan bir devletiz. Çünkü hepimiz askeriz. Cenab-ı Allah şehidimize gani gani rahmet eylesin. Biz bir ölür, bin diriliriz. Türkiye düşmanları şunu hiçbir zaman unutmasın: Kesinlikle başarılı olamayacaklardır. Allah ordumuza zeval vermesin." diye konuştu.

Şehit Teğmen Bahadır'ın, ailenin isteği üzerine Sultaniye Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Sultaniye Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

- "Allah ülkemizi, milletimizi bütün kötülüklerden korusun"

Evin önüne kurulan taziye çadırına gelen Vali Muammer Erol, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar ve Çiftlikköy Kaymakamı Ömer Bilgin, baba Hakkı Bahadır'a taziyelerini iletti.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Bahadır, "Dinimiz, imanımız, vatanımız ve milletimiz için oğlum görevi başında şehit olmuştur. Vatan, millet sağ olsun. Bu ülkenin nice şehitlere daha ihtiyacı olabilir. Ülke, şehitlerin kanı üzerine kurulan bir ülkedir. Yani başımız dik durması lazım. Biz bu vatanı canlarımızla, kanlarımızla savunmak zorundayız. Tabii ki kolay değil evlat acısı ama biz bunu gönlümüze gömüyoruz, Allah'a gönderdiğimize, şehit olduğuna inanıyoruz. Allah ülkemizi, milletimizi bütün kötülüklerden korusun. Askerimize, polisimize galibiyetler, güç kuvvet versin. Her türlü kötülükten korusun." diye konuştu.

Şehidin, 5 kardeşin en büyüğü olduğu ve 2 yıldır görevini sürdürdüğü, yaklaşık 4 aydır da şehit düştüğü bölgede görev yaptığı öğrenildi.

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