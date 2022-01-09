GÜNCELLEME - Siirt'te arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yokuşlu köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada Tahir, Bahri, Mehmet, Zeki ve Mehmet Emin Özdemir yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Zeki ve Mehmet Emin Özdemir, buradaki müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Zeki Özdemir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



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