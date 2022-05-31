YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. GÜNCELLEME - Siirt'te el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 1 asker şehit oldu

GÜNCELLEME - Siirt'te el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 1 asker şehit oldu

31.05.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALI ASKERLERDEN BİRİNİN ŞEHİT OLDUĞU BİLGİSİ EKLENDİ

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 2 jandarma personelinden 1'i, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Doğan köyü bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı Mayın Arama Timinin (METİ) arazi arama tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada, biri ağır iki asker yaralandı.

Yaralı askerler, helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan sağlık durumu ağır olan 1 jandarma personeli şehit oldu.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Zekeriya Tor, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek yetkililerden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Siirt'te sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandıSiirt'te sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Fethiye'de "Müsilaj Operasyonu"nda yakalanan 3 zanlı tutuklandıFethiye'de "Müsilaj Operasyonu"nda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Futbol: TFF 2. Lig play-off finaliFutbol: TFF 2. Lig play-off finali
Anahtar Kelimeler:
pkk Siirt

Siirt Namaz Vakitleri 31 Mayıs Salı

İmsak
03:01
Sabah
04:45
Öğle
12:15
İkindi
16:07
Akşam
19:35
Yatsı
21:12
Siirt ECZANELER
Siirt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Faciadan dönüldü! Havada nefes kesen anlar

Faciadan dönüldü! Havada nefes kesen anlar

Soyunup birden bağırmaya başladı! Yolcular ne olduğunu anlamadı

Soyunup birden bağırmaya başladı! Yolcular ne olduğunu anlamadı

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Gazından sonra şimdi de göğüs terini satıyor

Gazından sonra şimdi de göğüs terini satıyor

Aslında o kadar kolay ki... Öğrenince çok şaşıracaksınız

Aslında o kadar kolay ki... Öğrenince çok şaşıracaksınız

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.