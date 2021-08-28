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GÜNCELLEME - Sinop'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

28.08.2021 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözaltına alınan zanlı tutuklandı ZANLININ TUTUKLANMASI EKLENDİ

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi bıçakla öldürüldü, bir kişi yaralandı.

Darıözü köyü Göllük Yaylası'nda Menderes Cebeci ve İsmail Akbudak arasında köpek besleme yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavganın büyümesi üzerine Akbudak, Menderes Cebeci ve arkadaşı Sami Bitekin'i bıçaklayarak kaçtı.

Sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan Cebeci, yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadı. Bitekin ise buradaki müdahalenin ardından Samsun'a sevk edildi.

Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu Akbudak, yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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