GÜNCELLEME - Sinop'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi bıçakla öldürüldü, bir kişi yaralandı.

Darıözü köyü Göllük Yaylası'nda Menderes Cebeci ve İsmail Akbudak arasında köpek besleme yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavganın büyümesi üzerine Akbudak, Menderes Cebeci ve arkadaşı Sami Bitekin'i bıçaklayarak kaçtı.

Sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan Cebeci, yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadı. Bitekin ise buradaki müdahalenin ardından Samsun'a sevk edildi.

Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu Akbudak, yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz