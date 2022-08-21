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GÜNCELLEME - Şırnak'ta Hezil Çayı'nda cesedi bulunan genç kızın cenazesi toprağa verildi

21.08.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı DEFİN VE GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

Şırnak'ın Uludere ilçesinde ailesinin 2 gün önce kayıp ihbarı yaptığı, cesedi Hezil Çayı'nda bulunan 17 yaşındaki F.B'nin cenazesi toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, ilçede 2 gün önce, F.B'nin evden ayrılıp uzun süre dönmemesi üzerine ailesi, durumu güvenlik birimlerine bildirdi.

Emniyet müdürlüğü ekipleri kent genelinde, jandarma da kırsalda genç kızı bulmak için çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri genç kızın cesedini, Şırnak-Uludere kara yolunun 15. kilometresindeki Hezil Çayı'nda buldu.

Sudan çıkartılan ceset, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesine gönderildi.

Ailesi tarafından hastaneden alınan cenaze, ilçe mezarlığında toprağa verildi. Bu sırada genç kızın yakınları mezarlıkta gözyaşı döktü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında A.B. (21) gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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