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GÜNCELLEME - Şırnak'ta kömür ocağında göçük meydana geldi

09.01.2021 15:26 | Son Güncelleme:
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Valilik: - "Kaya kopması sonucu meydana gelen göçükte, 1 madencimiz iş makinasıyla birlikte göçük altında kalmış olup olay yerine intikal eden jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerimiz tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır" VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, kömür ocağında meydana gelen göçükte, toprak altında kalan 3 işçiden 2'si çıkarıldı, birini kurtarma çalışması devam ediyor.

Görümlü beldesi Cudi Dağı eteklerinde bir kömür ocağında göçük meydana gelmesi sonucu 3 işçi toprak altında kaldı.

Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri ve işçilerin çalışması sonucu iki kişi toprak altından çıkarılarak, Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Toprak altında kalan bir işçinin de kurtarılmasına çalışılıyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesi Rutke Kurat Tepe mevkisinde bulunan kömür çıkarma sahasında şev ve basamaklandırma çalışmaları sırasında 10.30 sularında kaya kopması sonucu göçük meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, "Göçükte, 1 madencimiz iş makinasıyla birlikte göçük altında kalmış olup olay yerine intikal eden jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerimiz tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır." denildi.

Göçük sırasında yaralanan iki madencinin de Silopi Devlet Hastanesine nakledildiği ve tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, göçük altında kalan madencinin kurtarılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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