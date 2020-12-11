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GÜNCELLEME - Sivasspor kafilesi, İsrail'de mahsur kaldı

SİVAS HABERLERİ  | 11.12.2020 03:44 | Son Güncelleme

Kırmızı-beyazlı kulüpten açıklama: - "İsrail yetkilileri sistemi ve geçişleri kapatarak kafilemize her türlü zorluğu çıkartıyor" - Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: - "Büyük rezalet. 'Uçak erken kalksın' diye stattan çok erken, hızlı bir şekilde geldik. 2 saattir burada mahsur kaldık" - "Uçağın 05.30'ta kalkacağını söylediler, uçağın içinde bekliyoruz" BAŞKAN MECNUN OTYAKMAZ'IN AÇIKLAMASI EKLENDİ

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor kafilesi, İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur kaldı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maccabi Tel-Aviv maçının ardından Sivas'a dönmeye hazırlanan kafilemiz havalimanında mahsur kaldı. İsrail yetkilileri sistemi ve geçişleri kapatarak kafilemize her türlü zorluğu çıkartıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada yer alan videoda Sivasspor kafilesinin Tel-Aviv'deki havalimanında bekleyişi ile kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ve kulüp yetkililerinin İsrailli görevlileri alkışla protesto etmesi yer aldı.

Otyakmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Otomatik geçiş sisteminin arızalı olduğunu söyleyerek, işlemlerimizi manuel yapmaya çalıştılar. Tek bir memur var. Otobüse bindirdiler, ha bire tur attırıyorlar. Şimdi kapıları açtılar. Şu anda uçağa bindik, bekliyoruz. Büyük rezalet. 'Uçak erken kalksın' diye stattan çok erken, hızlı bir şekilde geldik. 2 saattir burada mahsur kaldık. Muamele çok rahatsız ediciydi. Uçağın 5.30'da kalkacağını söylediler, uçağın içinde bekliyoruz. Belki kalkarız belki 5.30'a kadar bekleriz. Sabırla, sükunetli şekilde bekliyoruz."

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