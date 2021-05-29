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GÜNCELLEME - Sivas'ta 40 gündür aranan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

29.05.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde 40 gün önce kaybolan kadının, gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Kendisinden 20 Nisan'dan itibaren haber alınamayan iki çocuk annesi F.Ö'nün (44) gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen B.M. (42) tedavisinin yapıldığı hastanedeki ifadesinde, kadını öldürdüğünü itiraf etti.

Polis ekipleriyle Gürün'e bağlı Kavak köyü Ergeç mevkisine ambulansla getirilen B.M, F.Ö'yü öldürdükten sonra gömdüğü yeri polislere gösterdi.

Bölgede yapılan incelemenin ardından savcı eşliğinde mermer taşlarının altından cansız bedeni çıkarılan F.Ö, cenaze aracına konularak Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Şüpheliler B.M. ile yanında çalışan M.F.A. ve arkadaşı Y.D.O, Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan B.M. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.F.A. ve Y.D.O. serbest bırakıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde ikamet eden ailesi, Gürün ilçesinde yaşayan kızları F.Ö'den 20 Nisan'dan itibaren haber alamadıklarını belirterek polise kayıp başvurusu yapmıştı. F.Ö. ile gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen, ifadesine başvurulan ve evinde arama yapılan B.M, 25 Nisan'da Gürün ilçesinde silahla intihar girişiminde bulunmuş ve tedavi altına alınmıştı.

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