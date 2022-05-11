GÜNCELLEME - Sivas'ta cep telefonu hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta cep telefonu hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstasyon Caddesi'nde bir kadının cebinden telefonunun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla S.E. gözaltına alındı.

Şüpheliyle birlikte hareket eden Ö.O. ve M.A.C. de yakalandı.

İl dışından Sivas'a geldikleri tespit edilen şüphelilerin aracında, çalıntı 5 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cep telefonlarının, sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.



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