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GÜNCELLEME - Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 ölü

03.06.2021 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖLENLERİN İSİMLERİ VE DETAYLAR EKLENDİ

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Gölova ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Erzincan D-100 kara yolu Çataklı köyü civarında, Özgür Görünüş (31) idaresindeki 34 NF 9250 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 KJ 6418 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki Rabia (28) ve Ali Baran Görünüş (1), hafif ticari araçtaki Hamza Çelik (63), Gökmen Gündoğdu (36), Eda Nur Çelik (20), Hasret Çelik (76), Necla Dündar (40) ve Burak Efe Dündar (10) hayatını kaybetti.

Cenazeler, Suşehri ve Gölova'daki hastanelerin morguna kaldırıldı.

Kazada araçlardan etrafa saçılan oyuncak arabalar dikkati çekti.

Sivas Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel, Gölova Kaymakamı Can Atak, Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, Akıncılar Kaymakamı Muhammed Evlice ve İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, olay yerine gelerek bilgi aldı.

Kazanın ardında iki araç çekicilerle kaldırılarak, kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

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