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GÜNCELLEME - Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı 2 çocuktan 1'i öldü

24.07.2022 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALI ÇOCUĞUN HASTANEDE ÖLMESİ EKLENDİ

SİVAS (AA) - Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı çocuklardan biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

K.S. idaresindeki 58 AB 098 plakalı hafif ticari araç, Esentepe Mahallesi Türkiş Blokları mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Y.B. (10) ve Afganistan uyruklu M.T'ye (8) çarptı.

Ağır yaralanan çocuklar, ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuklardan M.T, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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trafik kazası Sivas

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