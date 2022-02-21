GÜNCELLEME - Sivas'ta işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

A.K. (28) yönetimindeki 58 ABU 887 plakalı işçi servisi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Alt Geçidi'nde C.Ç. (47) idaresindeki 58 FK 454 plakalı otomobille çarpıştı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Kazada yaralanan sürücüler ile serviste bulunan A.Ç. (46), E.K. (37), M.B. (37), M.K. (46), F.K. (27), F.Ö. (28), T.A. (49), S.O. (40), S.U. (35), A.A. (29) ve M.E. (43) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü C.Ç. kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



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