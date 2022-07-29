YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. GÜNCELLEME - Sivas'ta tırla çarpışan araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Sivas'ta tırla çarpışan araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

29.07.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALININ HASTANEDE ÖLMESİ EKLENDİ

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sivas-Kayseri kara yolunda seyreden O.K. idaresindeki 38 AGR 842 plakalı otomobil, Dört Yol Kavşağı'nda, N.B'nin kullandığı 58 ACU 633 plakalı tırla çarpıştı.

Savrulan otomobil, sinyalizasyon direklerine çarptıktan sonra refüjde durdu.

Kazada yaralanan O.K. ile yanındaki E.Ü, ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen E.Ü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandıSivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Samsun'da düşen paraşütçüyü jandarma ekipleri kurtardıSamsun'da düşen paraşütçüyü jandarma ekipleri kurtardı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Yüz Yüze 100 Gün" programında konuştu:AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Yüz Yüze 100 Gün" programında konuştu:
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 29 Temmuz Cuma

İmsak
03:38
Sabah
05:21
Öğle
12:43
İkindi
16:37
Akşam
19:56
Yatsı
21:31
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hiç beklemiyordu! Martı saldırısında kanlar içinde kaldı

Hiç beklemiyordu! Martı saldırısında kanlar içinde kaldı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.