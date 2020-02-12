GÜNCELLEME - Sivas'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı nedeniyle ilçelerden Hafik ile Doğanşar arasındaki kara yolu ulaşıma kapandı. Sivas-Erzincan kara yolunda ise görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Ulaşımın güçlükle sağlandığı kara yolunda trafik yavaş ilerliyor.

Kar yağışı zaman zaman ulaşımda da aksamalara neden oluyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 35 santimetreyi geçti.

- Suşehri ve Zara

Suşehri ilçesine bağlı Sökün köyünde kar yağışı nedeniyle çatısı çöken Erdal Yiğit'e ait evde hasar oluştu.

Hayvansever Zülküflü Demir, 2010 rakımlı Geminbeli geçidinde bulunan sokak köpekleri için yiyecek bıraktı.

Sivas'ın Zara ilçesinde de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıksız devam ediyor.

Kar nedeniyle ilçe adeta beyaza büründü. Sokaktaki araçların üzeri karla kaplandı.

- 343 iş makinesiyle çalışılıyor

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Özel İdaresine bağlı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile Karayolları 16. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 343 araç ve 634 personelle 9 bin 824 kilometre yol ağında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vali Salih Ayhan, kar yağışının sabaha kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Nitelikli ve kaliteli ulaşım sağlaması için tüm kurumların seferber olduğunu belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"İl Özel İdaremiz, 1692 yerleşim yerinde 100'ün üzerinde iş makinesi, 211 personeli 7 bin 960 kilometre yolda yoğun bir çalışma yapmaktadır. Kar yağışı da yoğun şekilde devam etmektedir. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, mümkün mertebe zorunlu olmadığı sürece yerleşim yerinden ayrılmamaları. Çıkmak durumunda kaldıklarında kar lastiği, zincir ve çekme halatı bulundurmaları çok önemlidir. Karayollarımız ise 450 civarında personel ve 200'ün üzerinde iş makinesiyle çok yoğun bir şekilde trafik akışının güvenle sağlanması için gayret göstermektedir."