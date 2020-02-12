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GÜNCELLEME - Sivas'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor

SİVAS HABERLERİ  | 12.02.2020 17:40 | Son Güncelleme

Üzerinde kar biriken pazar yerinin çatısının bir bölümünün çökmesi sonucu 3 araçta hasar oluştu - Vali Salih Ayhan: - "Yağdonduran, Geminbeli, Kızıldağ, Yaraşbeli ve Çamlıbel geçitlerimizde şu an kontrollü bir şekilde trafiğin akışını durduruyoruz, güvenlik sağlandıktan sonra da göndermeye çalışıyoruz"

SİVAS (AA) - Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte dün akşam başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Şehir merkezi kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kar yağışı zaman zaman ulaşımda da aksamalara neden oluyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 35 santimetreyi geçti.

Sivas-Erzincan kara yolu Seyfebeli Geçidi'nde ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte kar ve tipi nedeniyle Suşehri-Şerefiye-Zara kara yolu ulaşıma kapatıldı.

- Pazar yerinin çatısı çöktü

Merkez Fatih Mahallesi Hayri Sığırcı Caddesi'nde bulunan cumartesi pazarının çatısının bir bölümü üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü. Çatının altında kalan 3 araçta hasar oluştu.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

- Hafik-Doğanşar kara yolu ulaşıma kapandı

Kar yağışı nedeniyle ilçelerden Hafik ile Doğanşar arasındaki kara yolu ulaşıma kapandı. Sivas-Erzincan kara yolunda ise görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Ulaşımın güçlükle sağlandığı kara yolunda trafik yavaş ilerliyor.

- Suşehri ve Zara

Suşehri ilçesine bağlı Sökün köyünde kar yağışı nedeniyle çatısı çöken Erdal Yiğit'e ait evde hasar oluştu.

Hayvansever Zülküflü Demir, 2010 rakımlı Geminbeli geçidinde bulunan sokak köpekleri için yiyecek bıraktı.

Sivas'ın Zara ilçesinde de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıksız devam ediyor.

Kar nedeniyle ilçe adeta beyaza büründü. Sokaktaki araçların üzeri karla kaplandı.

- 343 iş makinesiyle çalışılıyor

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Özel İdaresine bağlı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile Karayolları 16. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 343 araç ve 634 personelle 9 bin 824 kilometre yol ağında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vali Salih Ayhan, kar yağışının sabaha kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Nitelikli ve kaliteli ulaşım sağlaması için tüm kurumların seferber olduğunu belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"İl Özel İdaremiz, 1692 yerleşim yerinde 100'ün üzerinde iş makinesi, 211 personeli 7 bin 960 kilometre yolda yoğun bir çalışma yapmaktadır. Kar yağışı da yoğun şekilde devam etmektedir. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, mümkün mertebe zorunlu olmadığı sürece yerleşim yerinden ayrılmamaları. Çıkmak durumunda kaldıklarında kar lastiği, zincir ve çekme halatı bulundurmaları çok önemlidir. Karayollarımız ise 450 civarında personel ve 200'ün üzerinde iş makinesiyle çok yoğun bir şekilde trafik akışının güvenle sağlanması için gayret göstermektedir."

Sivas'ı çevre illere bağlayan geçitlerde trafiğin kontrollü şekilde sağlandığını aktaran Ayhan, "Yağdonduran, Geminbeli, Kızıldağ, Yaraşbeli ve Çamlıbel geçitlerimizde şu an kontrollü bir şekilde trafiğin akışını durduruyoruz, güvenlik sağlandıktan sonra da göndermeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

- Bilgin çalışmaları inceledi

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de Kent Meydanı'ndan başlayarak tüm şehirde yapılan çalışmaları yerinde denetledi.

Kar yağışıyla tüm ekibin başta ana arterler olmak kent genelinde çalışma yürüttüğünü aktaran Bilgin, şöyle devam etti:

"Belediyemiz ve Özbelsan şirketimiz başta olmak üzere tüm işçilerimiz ve araçlarımız ile ilimizde hizmet eden diğer kamu kurumları ve kuruluşlardan destek alarak çalışmalarımız devam ediyor. Kar yağışının yoğunlaşmasıyla ilimizde faaliyet gösteren özel sektöre ait kepçe, greyder, traktör gibi iş makinaları kiralayarak hemşerilerimizin hizmetine sunduk."

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Anahtar Kelimeler:
Hafik Kar Yağışı Sivas Suşehri Zara

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