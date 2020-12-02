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GÜNCELLEME - Siverek Belediyesi hukuk danışmanına silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 02.12.2020 22:32 | Son Güncelleme

ADLİYE SONUCU EKLENDİ

Şanlıurfa'nın Siverek Belediyesi hukuk danışmanına belediye binasında silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, hukuk danışmanı Selçuk Yıldızoğulları'nın belediyedeki odasında tartıştığı kişilerce silahlı saldırı sonucu yaralanmasının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

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