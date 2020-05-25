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GÜNCELLEME - Su seviyesi yükselen Oltu çayı kısmen taşarak tarım arazilerine zarar verdi

ERZURUM HABERLERİ  | 25.05.2020 15:08 | Son Güncelleme

Taşan sel sularına kapılan bir iş makinesi hasar gördü DETAYLAR EKLENDİ

Erzurum'un Oltu ilçesinden geçen Oltu Çayı, şiddetli sağanak sebebiyle kısmen taşarak ekili arazilerde hasara yol açtı, park halindeki bir iş makinesi de sel sularına kapıldı.

Çoruh Nehri'nin önemli kollarından biri olan Oltu Çayı'ndaki su seviyesi, bölgede iki gündür aralıklı etkili olan sağanağın zaman zaman şiddetini artırması sebebiyle yükseldi.

Kenarına yapılan beton duvarlar sayesinde su seviyesi köprü seviyesine yaklaşmasına rağmen ciddi bir taşkın yaşanmayan çayın, duvar bulunmayan bazı bölümlerinde ise küçük çaplı taşkınlar yaşandı.

Bu nedenle su dolan ekili tarım arazilerinde kısmen hasar oluştu, çayın yanındaki bir şantiyede bulunan park halindeki bir iş makinesi de sel sularına kapıldı.

Hasar gören iş makinesinin sel sularına kapıldığını gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

Vatandaşlardan Kadir Parlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede iki gündür aralıksız yağmur yağdığını belirterek, "Yağmur Oltu Çayı'nı taşırdı, iş makinesi de sel sularına kapıldı." dedi.

İlçede ilaç almak için sokağa çıkan Mevlüt Altay da Oltu çayının debisi ve su yüksekliğinin çok yükseldiğini görünce şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Altay, "Her yıl bu aylarda çayın su seviyesinin yükselmesi tekerrür eder ancak bu yıl fazlasıyla yağmur yağdığından biraz daha fazla su geliyor. Vatandaşlar için risk oluşturan taşkınlara karşı dikkatli olmalıyız." diye konuştu.

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