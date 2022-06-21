GÜNCELLEME - Su taşkını nedeniyle ulaşıma kapanan Akçakoca-Ereğli yolu açıldı

Düzce'de su taşkınıyla yola taşınan odun ve taş parçaları nedeniyle ulaşıma kapanan D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Akçakoca-Ereğli yönü açıldı.

Çayağzı mevkisinde sağanağın ardından su taşkınları meydana geldi.

Suyla yola taşınan taş ve odun parçaları sebebiyle Zonguldak Ereğli istikameti trafiğe kapatıldı.

Jandarma ve polis ekipleri Ereğli yönüne giden sürücüleri Sokak mevkisinde durdurdu.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından iş makinelerinin yardımıyla temizlenen yol ulaşıma açıldı.



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