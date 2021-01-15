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GÜNCELLEME - Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden DEAŞ'lı terörist tutuklandı

15.01.2021 12:33 | Son Güncelleme:
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Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden ve 12 Ocak'ta Şanlıurfa'da yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 12 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Daire Başkanlığının çalışmasıyla yakalanan DEAŞ'lı terörist Azzo Halaf Süleyman El Aggal'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

DEAŞ'ın Suruç ve Sultanahmet'teki terör saldırıları gibi birçok canlı bomba eyleminin planlayıcısı "Abu Bera" kod adlı Mahir El Aggal ile faaliyet gösterdiği tespit edilen Azzo Halaf Süleyman El Aggal, 12 Ocak'taki operasyonda gözaltına alınmıştı.

Terörist Süleyman El Aggal'ın, Mahir El Aggal'ın planlayıcıları arasında olduğu 12 Ocak 2016'da 10 Alman vatandaşının hayatını kaybettiği ve 14'ü yabancı uyruklu 16 kişinin yaralandığı İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndaki canlı bomba saldırısı ile 20 Temmuz 2015'te 33 kişinin öldüğü, 86 kişinin yaralandığı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen canlı bomba saldırısında kullanılan malzemeleri temin ettiği belirlenmişti.

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