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  4. GÜNCELLEME - Suriye sınırında yakalanan iki DEAŞ şüphelisi serbest bırakıldı

GÜNCELLEME - Suriye sınırında yakalanan iki DEAŞ şüphelisi serbest bırakıldı

04.10.2021 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Suriye sınırında yakalanan iki DEAŞ şüphelisi serbest bırakıldı

Hatay'da gözaltına alınan iki terör örgütü DEAŞ şüphelisi serbest bırakıldı.

Altınözü ilçesine bağlı Hacıpaşa Mahallesi'ndeki sınır hattında hudut birliklerince yakalanan Türk vatandaşı 2 DEAŞ şüphelisi İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından Altınözü Adliyesi'ne sevk edilen Y.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Diğer şüpheli Y.Y. (19), jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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