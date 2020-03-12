GÜNCELLEME - Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 5 şüpheli tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Suriye'deki terör grupları içinde faaliyette bulundukları iddiasıyla önceki gün gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 zanlının işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Akraba oldukları öğrenilen A.H.A, M.G.H.A, A.H.A, M.G.H.A. ve M.H.A, savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.