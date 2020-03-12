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GÜNCELLEME - Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 5 şüpheli tutuklandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.03.2020 18:54 | Son Güncelleme

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Suriye'deki terör grupları içinde faaliyette bulundukları iddiasıyla önceki gün gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 zanlının işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Akraba oldukları öğrenilen A.H.A, M.G.H.A, A.H.A, M.G.H.A. ve M.H.A, savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Gözaltı Jandarma Tutuklama

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