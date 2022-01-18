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GÜNCELLEME - TAG Otoyolu'nda ulaşıma kar engeli

18.01.2022 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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GAZİANTEP (AA) - Kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun bazı bölümlerinde trafik akışı sağlanamıyor.

Gaziantep kent merkezinde devam eden kar yağışı, havanın kararmasıyla birlikte etkisini artırdı.

Şehir merkezinde ulaşım güçlükle sağlanırken, kentin muhtelif yerlerinde de belediye ekipleri yolların açılması için çalışmalar yürütüyor.

TAG Otoyolu'nda da etkili olan kar, ulaşımı aksatıyor. İslahiye yol ayrımı yakınlarında kayan tırın devrilmesi sonucu Gaziantep yönünde trafik durdu. Otoyol boyunca meydana kazalar nedeniyle de trafikte aksamalar yaşanıyor.

Yer yer tamamen duran trafik nedeniyle yolda kalan araçlar, uzun kuyruklar oluşmasına da neden oldu.

Bölgeye sevk edilen ekipler, aracın kaldırılması için çalışmalar yürütüyor.

Sürücü Mehmet Çiftçi, AA muhabirine, akşam üzeri Gaziantep'ten Mersin'in Tarsus ilçesine gitmek üzere yola çıktığını söyledi.

Ancak kar nedeniyle kapanan yolda kaldığını anlatan Çiftçi, "1 saatten fazladır bir adım ilerleyemedik. Yılda mahsur kaldık. Çalışmaların bize ulaşmasını bekliyoruz." diye konuştu.

- Kriz masası kuruldu

Gaziantep Valiliği öncülüğünde kar nedeniyle kriz masası oluşturuldu.

Kentteki belediyeler, güvenlik güçleri, sağlık ekipleri, AFAD, Kızılay ve diğer ilgili birimlerin yer aldığı kriz merkezinden, şehir merkezindeki kameralardan kontrol edilerek, aksayan bölgelerde ulaşımın sağlanması için çalışma yürütülüyor.

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