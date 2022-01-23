GÜNCELLEME - TAG Otoyolu'nun Gaziantep ve Kahramanmaraş gişeleri kar nedeniyle araç girişine kapatıldı

GAZİANTEP (AA) - Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep ve Kahramanmaraş gişeleri kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Kentte sabaha karşı başlayan kar, otoyoldaki ulaşıma engel oluyor. Konuşlu karla mücadele araçlarının çalışmalar yürüttüğü otoyolun Nurdağı bölgesinde ise ulaşım durma noktasında geldi.
Otoyolun Gaziantep ve Kahramanmaraş gişeleri de araç girişine kapatıldı. Otoyol girişlerinde görevli güvenlik görevlileri, gelen araçların şehir merkezine dönüşünü sağlıyor.
Bu arada otoyolun büyük bölümünde araç sayısının çok az olduğu gözlendi.
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