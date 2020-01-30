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GÜNCELLEME - Tankerdeki gaz sızıntısı nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapatıldı

RİZE HABERLERİ  | 30.01.2020 23:57 | Son Güncelleme

Rize istikametine giden özel bir şirkete ait LNG yüklü tankerdeki sızıntı nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan Karadeniz Sahil Yolu, ulaşıma açıldı YOLUN TRAFİĞE AÇILMASI VE AFAD MÜDÜRÜNÜN AÇIKLAMASI EKLENDİ

RİZE (AA) - Rize'nin Derepazarı ilçesinde, seyir halindeki tankerde sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) kontrollü olarak boşaltılmasının ardından Karadeniz Sahil Yolu 3 saatlik aranın ardından çift yönlü ulaşıma açıldı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'ndan Rize istikametine giden Hasan Dere yönetimindeki özel bir şirkete ait 26 GR 513 plakalı LNG yüklü tankerden, Topkaya kavşağı yakınlarında sızıntı başladı.

Yoldan geçen diğer sürücüler, durumu fark ederek tanker sürücüsü Dere'yi uyardı. Bunun üzerine aracı yol kenarına park eden Dere, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen polis, jandarma, AFAD ve Rize Belediyesi itfaiye ekipleri, güvenlik önlemi alarak söz konusu mevkide yolu çift yönlü trafiğe kapattı.

Ekipler, patlama riskine karşı tankerin yaklaşık 800 metre civarına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi.

Elektrik firması yetkilileri de bölgedeki sokak aydınlatma lambalarını tedbir amacıyla kapattı.

Yaklaşık 17 ton sıvılaştırılmış doğal gaz bulunduğu öğrenilen tankerin ait olduğu firmanın yetkilileri ile gaz sızıntılarına karşı uzman AFAD ekipleri, sızıntının giderilmesi için yürüttükleri çalışma sonucu gazın boşaltılmasına karar verdi.

Alınan tedbirlerin ardından ekipler kontrollü olarak gazı boşalttı. Yapılan ölçümlerde bölgedeki oksijen oranının normal seviyelere ulaşmasının ardından tır ve kara yolu itfaiye ekipleri tarafından yıkandı.

Tır, AFAD ve polis ekipleri eşliğinde Artvin'e doğru hareket etti. Kara yolu 3 saatlik aranın ardından trafiğe açıldı.

AFAD Müdürü Şakir Kurk, gerekli tedbirlerin alınmasının ardından itfaiye ekipleri ile üç saatlik çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

Patlama riskine karşı tedbirli davrandıklarına değinen Kurk, gazın boşaltılması ve oksijen seviyesinin normale ulaşması ile yolu trafiğe açtıklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Rize tanker gaz sızıntısı

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