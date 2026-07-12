MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sinem Kobal plajdan paylaştı: "Kenan İmirzalıoğlu'nun 3 prensesi!"

Oyuncu Sinem Kobal, kızları Lalin ve Leyla ile tatilin tadını çıkarıyor. Kobal son olarak plajda kızlarıyla oynadığı pozları "Kenan İmirzalıoğlu'nun 3 prensesi!" notuyla paylaştı.

Sinem Kobal plajdan paylaştı: "Kenan İmirzalıoğlu'nun 3 prensesi!"

'Dadı' ve 'Selena' dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Sinem Kobal, paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Uzun süredir ekranda yer almayan ve dönme hazırlıkları yapan Sinem Kobal, özel hayatından kareleri takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.

2016 yılında evlendiği Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan oyuncu tatil sezonunu ailesiyle birlikte geçirerek enerji depoluyor.

Sinem Kobal plajdan paylaştı: "Kenan İmirzalıoğlu nun 3 prensesi!" 1

Kobal, son olarak kızları Lalin ve Leyla ile çıktığı tatilden fotoğrafları takipçileriyle paylaşarak bu anları ölümsüzleştirdi.

Sinem Kobal plajdan paylaştı: "Kenan İmirzalıoğlu nun 3 prensesi!" 2

Kobal, tatili boyunca kızlarıyla yakından ilgilenerek sahilde Lalin ve Leyla ile oyun oynayıp keyifli anlar geçirdi.

Sinem Kobal plajdan paylaştı: "Kenan İmirzalıoğlu nun 3 prensesi!" 3
Takipçilerinden yüzlerce nazar boncuğu ve alev emojisi alan Kobal'a; "Maşallah, en güzel anne", "Bu hayatı sen yaşıyorsun" ve "Kenan İmirzalıoğlu 3 prensese sahip" şeklinde övgü dolu mesajlar geldi.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kariyerinin zirvesinde onlar için işine ara verdi! İkizler kocaman olduKariyerinin zirvesinde onlar için işine ara verdi! İkizler kocaman oldu
Önce başroller gitti! Karadeniz dizisinde bir isim daha gittiÖnce başroller gitti! Karadeniz dizisinde bir isim daha gitti

Anahtar Kelimeler:
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polis uygulamalarına karşı Whatsapp grubu kurmuşlar: "Geleni alıyorlar"

Polis uygulamalarına karşı Whatsapp grubu kurmuşlar: "Geleni alıyorlar"

ABD basını duyurdu! Hürmüz hamlesi: "İran anlaştı"

ABD basını duyurdu! Hürmüz hamlesi: "İran anlaştı"

(Özet) Fenerbahçe - Pogon Szczecin Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Pogon Szczecin Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü çift ülkeyi terk ediyor! Orada şirket kurdular

Ünlü çift ülkeyi terk ediyor! Orada şirket kurdular

Eve yatırım yapanın en az zarar ettiği şehir belli oldu

Eve yatırım yapanın en az zarar ettiği şehir belli oldu

Derelerden servet akıyor: 20 grama kadar altın buluyorlar

Derelerden servet akıyor: 20 grama kadar altın buluyorlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.