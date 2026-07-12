Sinem Kobal plajdan paylaştı: "Kenan İmirzalıoğlu'nun 3 prensesi!"

'Dadı' ve 'Selena' dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Sinem Kobal, paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Uzun süredir ekranda yer almayan ve dönme hazırlıkları yapan Sinem Kobal, özel hayatından kareleri takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.

2016 yılında evlendiği Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan oyuncu tatil sezonunu ailesiyle birlikte geçirerek enerji depoluyor.

Kobal, son olarak kızları Lalin ve Leyla ile çıktığı tatilden fotoğrafları takipçileriyle paylaşarak bu anları ölümsüzleştirdi.

Kobal, tatili boyunca kızlarıyla yakından ilgilenerek sahilde Lalin ve Leyla ile oyun oynayıp keyifli anlar geçirdi.



Takipçilerinden yüzlerce nazar boncuğu ve alev emojisi alan Kobal'a; "Maşallah, en güzel anne", "Bu hayatı sen yaşıyorsun" ve "Kenan İmirzalıoğlu 3 prensese sahip" şeklinde övgü dolu mesajlar geldi.