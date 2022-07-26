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GÜNCELLEME - Tekirdağ'da bekçinin silahla yaralandığı kavganın zanlılarından 8'i tutuklandı

26.07.2022 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bekçinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 14 zanlıdan 8'i tutuklandı, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden 8'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

​​​​​​​Süleymanpaşa ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde iki gün önce iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıkmıştı.

İhbar üzerine kavgaya müdahale için giden bekçi Ogün Tayar silahla yaralanmıştı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri önce 10, ardından 4 kişiyi daha gözaltına almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
bekçi Tekirdağ emniyet

Tekirdağ Namaz Vakitleri 26 Temmuz Salı

İmsak
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Sabah
05:53
Öğle
13:22
İkindi
17:17
Akşam
20:40
Yatsı
22:20
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

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