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Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı

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02.10.2024 08:47
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Tekirdağ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı

Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları teknik çalışma sonrası ilçe merkezindeki 3 ev ve 1 iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, sosyal medya üzerinden güzellik merkezi ve masaj salonu olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde, fuhşa yer temin ettikleri ve dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen Ş.D, A.D, S.M, A.C.Y, S.T, B.A. ve A.V. gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 3 zanlı adli kontrol şartıyla, 3 şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ fuhuş operasyonu

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