GÜNCELLEME - Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 30 öğrenci taburcu edildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 30 öğrenci taburcu edildi.
Kızılpınar Mahallesi'ndeki Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu'nda kermes düzenlendi.
Kermesteki yiyeceklerden yiyen 30 öğrencide, bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayeti başladı.
Öğrenciler, öğretmenlerinin haber vermesi üzerine okula gelen ambulans ve özel araçlarla gıda zehirlenmesi şüphesiyle Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edildi.