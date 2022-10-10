GÜNCELLEME - Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kavacık köyü yakınlarında sürücüsü henüz tespit edilemeyen 59 TU 107 plakalı otomobil ile Mehmet Çelik yönetimindeki 34 VSY 13 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü.

34 VSY 13 plakalı otomobilde bulunan Ali Ergin, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların tedavilerine devam ediliyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz