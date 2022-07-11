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GÜNCELLEME- Tekirdağ'da kamyonun çarptığı hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

11.07.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KAZADA ÖLENLERİN BABA VE İKİZ ÇOCUKLARI OLDUĞU BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME- Tekirdağ'da kamyonun çarptığı hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonun hafif ticari araca çarpması sonucu baba ve 8 yaşındaki ikiz çocukları öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 34 LRU 73 plakalı kamyon, TEM otoyolu İstanbul-Edirne istikameti Hafa Tır Parkı Çerkezköy Gişeleri civarında, Ercan Çiçek idaresindeki 34 AN 1564 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü Ercan (42), ikiz çocukları Mustafa (8), Merve (8), Firdevs, Yusuf Çiçek, Yasemin ve Nursena Öztürk ile Gülbeyaz Özel yaralandı.

Sağlık ekiplerince Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ercan, Merve ve Mustafa Çiçek müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü M.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazada hayatını kaybedenlerin İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

Tekirdağ'da kamyonun çarptığı hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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Tekirdağ ikiz kaza

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