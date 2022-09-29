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GÜNCELLEME - Tekirdağ'da otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

29.09.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALI SÜRÜCÜNÜN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hüseyin Körpe'nin (71) kullandığı 59 DL 700 plakalı otomobil ile T.Ö. yönetimindeki 59 EV 012 yolcu otobüsü, Değirmenaltı kavşağında çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü H.K, ekiplerce araçtan çıkarılarak ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Sürücü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Tekirdağ değirmenaltı ölü

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