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GÜNCELLEME - Tekirdağ'daki bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

11.05.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kavga anı güvenlik kamerasınca da görüntülendi -Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şüpheli Başsavcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı ZANLININ YENİDEN GÖZALTINA ALINMASI EKLENDİ

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.A, bacak ve sırtından yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüpheli A.T. ve yanındaki arkadaşını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Arkadaşı ise ifade işlemlerinin ardından salıverildi.

Öte yandan olay, çevredeki bir güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından zanlının yeniden gözaltına alınması talimatını verdi. Polislerce gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Tekirdağ Çorlu

Tekirdağ Namaz Vakitleri 11 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:06
Sabah
05:50
Öğle
13:11
İkindi
17:05
Akşam
20:23
Yatsı
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